La Nazione apre con il pressing della Fiorentina su Alfred Duncan, anche se la prima risposta del Sassuolo non è stata incoraggiante. I viola però non mollano per quello che è diventato l’obiettivo numero 1 per il centrocampo e nelle prossime ore si rimetteranno in contatto con il Sassuolo per accontentare mister Iachini, che conosce bene il ghanese e lo considera un giocatore fondamentale per il presente e per il futuro. Le pretese? I neroverdi chiedono 20 milioni qualora la Fiorentina optasse per un prestito con obbligo di riscatto a giugno. I viola potrebbero decidere di inserire nell’affare una contropartita tecnica per smorzare tale cifra, che potrebbe essere Pedro.