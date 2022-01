Come si legge oggi su La Nazione (Firenze), la Fiorentina avrebbe fatto un passo importante verso Toni Martinez del Porto come attaccante di riserva, al momento preferito alle alternative di spessore. Se i viola non dovessero riuscire a ingaggiare lo spagnolo (valutato ben 20 milioni, al momento troppi), ecco che l'alternativa Caicedo verrebbe rispolverata.