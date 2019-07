La Fiorentina sta lentamente rinnovando tutta la squadra, e il reparto offensivo sarà sicuramente uno dei più rivoluzionati rispetto alla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo gli occhi su Andrea Petagna, dopo la splendida stagione della punta italiana con la Spal. Per convincere la squadra di Ferrara, i viola vorrebbero usare la carta Riccardo Saponara.



Intanto la Spal pensa a Stepinski (Chievo) e Zaza (Torino). Per il dopo Lazzari (destinato alla Lazio) si fanno i nomi di Stojanovic (Dinamo Zagabria) e Paganini (Frosinone, ma interessa pure al Cagliari). A sinistra si parla del ritorno di Beghetto se parte Fares, richiesto da Napoli, Torino e Sassuolo che offre in cambio Babacar o Di Francesco. Per Lazaar (Newcastle) e D'Alessandro (Atalanta) c'è la concorrenza del Verona.