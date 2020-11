La Fiorentina nella prossima finestra di mercato, non è un segreto , andrà a cercare di rinforzarsi nel suo reparto offensivo cercando una prima punta. Secondo Sportal un profilo che potrebbe fare al caso dei viola potrebbe essere uno svincolato di lusso: Mario Balotelli. SuperMario, visto il grande rapporto con il neo allenatore Cesare Prandelli, potrebbe valutare la proposta del club di Rocco Commisso.



Ad avvallare questa ipotesi poi ci sarebbero anche le dichiarazioni del direttore generale del Franciacorta, squadra dove l’ex attaccante della Nazionale si sta allenando provvisoriamente, che recitano in questo modo:

"Non so perché ma mi ispirerebbe vederlo alla Fiorentina…”.

Restano da capire i dettagli economici e tecnici dell’operazione ma la suggestione Balotelli a Firenze c’è.