Come scrive La Nazione, nello scorso fine settimana alcuni emissari della Fiorentina sono stati in giro per l’Europa, per visionare nuovi profili per rinnovare il centrocampo. Nel mirino della Fiorentina si sono finiti Rodrigo Battaglia, 28 anni, centrocampista italo-argentino in forza allo Sporting Lisbona. La valutazione del cartellino del giocatore sfiora i 7 milioni di euro. Battaglia potrebbe essere il mediano di forza che piace a Iachini. Stessa posizione in campo, ma età decisamente diversa (ha 23 anni) e una valutazione molto più elevata (12 milioni) per il romeno, Razvan Marin che gioca nell’Ajax. Marin punta volentieri a sbarcare in Italia e già l’estate scorsa era stato nel mirino del Genoa.