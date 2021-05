La Fiorentina, reduce da un anno particolarmente complicato, dopo l’addio alla panchina di Iachini, sta gettando le basi per la prossima stagione partendo dalle fondamenta tanto che ha messo nel mirino due nomi importanti come quelli di Paulo Fonseca, fresco di abbandono alla Roma, e Simone Inzaghi che sembra sempre più lontano dalla Lazio. Un vero e proprio "derby" con il portoghese che, secondo i betting analyst di Stanleybet, è il favorito: un suo approdo sulle rive dell’Arno, infatti, si trova in quota a 1,70 mentre l’arrivo del più giovane dei fratelli Inzaghi vale 2,20 volte la posta.



Non ci sono solo loro due, però, sul taccuino della dirigenza viola: tra i candidati c’è anche Claudio Ranieri con il ritorno a Firenze del testaccino che vale 5 volte la posta, la stessa quota riservata anche a Luca Gotti e a Gennaro Gattuso. Meno probabile, invece, che sia Maurizio Sarri, in quota a 10, a guidare la Fiorentina nella Serie A 2020/21.