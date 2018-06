In cerca del sostituto di Marco Sportiello, tra i nomi sul taccuino di Pantaleo Corvino ci sarebbe anche quello di Karlo Letica, portiere dell'Hajduk Spalato. Classe '97, l'estremo difensore di 201 centimetri e con il contratto in scadenza nel 2019, è seguito da varie società, tra cui il Real Madrid. In Italia, oltre alla Fiorentina, lo segue la SPAL. Ventidue partite disputate in stagione, al netto di quindici reti incassate, Letica è stato nel giro delle selezioni giovanili croate, in particolar modo dell'Under-19. Cresciuto nell'Hajduk, potrebbe essere arrivato al momento del salto di qualità.