Fiorentina, per lo stadio spunta l'opzione Lucca. Giani: 'Contattato l'assessore allo sport'

Emergono novità sulla questione stadio provvisorio a Firenze. Con i lavoro di restyiling dello Stadio Franchi, la Fiorentina è in cerca di una casa. Oltre all'opzione proposta da Cecilia Del Re di far giocare i viola al 'comunale' durante il lavori, è spuntata una nuova possibilità evidenziata dal presidente della Regione, Eugenio Giani. Si tratta dell'impianto di Lucca. “Ho da poco parlato con la prefetta - afferma Giani - e sono intenzionato a preparare un’istruttoria entro pochi giorni per passare in rassegna tutti gli impianti calcistici delle città toscane e vedere se si può fare qualcosa per avvicinare le gare casalinghe della Fiorentina. C’è stata una telefonata interlocutoria con l’assessore allo sport”. Lo stadio, riporta La Nazione, ospita 12mila posti ed è estendibile fino ai 16mila e di recente ha ricevuto una ristrutturazione che gli permetterebbe di essere l'unico sul quale, forse, è possibile fare un ragionamento in ottica stadio provvisorio. È un'opzione molto più papabile del Melani di Pistoia (più vicino a Firenze, del Castellani (su cui l'Empoli a chiuso le porte) e sul Garibaldi di Pisa, che presenta complicazioni per delle infiltrazioni.