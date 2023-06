Mateo Retegui rimane il principale candidato per sostituire un giocatore tra Cabral e Jovic in casa Fiorentina. Al momento, tra i due centravanti viola, quello più vicino alla partenza sembrerebbe essere Cabral, dal momento che Jovic è stato ingaggiato con l'aiuto del decreto crescita e se fosse ceduto, Commisso dovrebbe rimandare indietro un risparmi di oltre un milione di euro.



LA SITUAZIONE DI RETEGUI - Il calciatore è di proprietà del Tigre e su di lui pende una clausola da 15 milioni di euro. Tuttavia, come riportato da La Nazione, il procuratore che si occupa degli interessi del giocatore in Italia è Alessandro Moggi, che ha ottimi rapporti con la dirigenza della Fiorentina, in particolare con il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè. Dal lato argentino, i viola possono contare sul dt Nicolas Burdisso, che conosce bene l'ambiente del Tigre. La Fiorentina ha la possibilità di gestire al meglio l'eventuale trattativa.