Fiorentina, perché Bonaventura non è neanche in panchina col Bruges: condizioni e quando torna

21 minuti fa



La Fiorentina si gioca il passaggio in finale di Conference League in Belgio, sul campo del Bruges. Non è a disposizione però di Vincenzo Italiano, uno dei cardini della squadra. Giacomo Bonaventura infatti non figura nemmeno in panchina.



Il centrocampista era in dubbio già nei giorni scorsi ma la sua convocazione pareva potesse essere un segnale che il peggio fosse ormai passato. Invece l'ex Milan non ce l'ha fatta ed è out per dei problemi alla caviglia. In dubbio anche l'impiego in vista della prossima gara dei viola, lunedì contro il Monza.