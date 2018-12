In Primavera e con la maglia della Nazionale Under-19 fa la differenza. Dusan Vlahovic ha giocato circa dodici minuti nelle tre apparizioni stagionali con la Fiorentina: troppo poco per incidere. Visti gli stenti dell'attacco viola - scrive Il Corriere dello Sport - e considerando allora che le altre alternative ai titolari (Mirallas e Thereau) al momento non entusiasmano, perché non dare maggiore fiducia al talento serbo? Del resto, lo stesso Stefano Pioli ha detto dopo la gara contro la Juve: “Un allenatore deve fare delle scelte, contro Bologna e bianconeri ho inserito Thereau, magari la prossima volta toccherà a Vlahovic”. Staremo a vedere se questo accadrà già contro il Sassuolo.