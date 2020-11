German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport:



LEGATO AL CLUB- “Tantissimo, amo questo club e adoro Firenze, come penso di aver dimostrato“.



ESONERO- “Io sono il capitano. Questo avvio di stagione non è stato come avremmo voluto, quindi la colpa è stata anche nostra. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che abbiamo il dovere di rimettere in sesto una stagione che è comunque ancora all’inizio. Non penso a niente se non a questo, anche il prolungamento di contratto è un discorso che va tenuto fuori. Dobbiamo concentrarci solo sul pallone“.



LODI- “Mi ha fatto piacere. Io da capitano sento l’esigenza di essere esempio. La sua passione sarà un elemento importante per aiutarci a recuperare posizioni“.



PIOLI- “E’ stato un punto di riferimento in campo e fuori, in un momento difficilissimo. E’ un grande allenatore, si merita tutti i riconoscimenti che sta avendo. Il Milan ha tantissimi campioni, ma il suo ruolo nel gestire la rosa non va sottovalutato“.



IBRAHIMOVIC- “Uno come Ibra fa la differenza, ma anche senza di lui sarà difficilissima. Speriamo di interrompere la loro imbattibilità. Per noi è fondamentale tornare a fare punti“.