Secondo fiorentinanews.com, la Fiorentina ha provato a trattare col Betis Siviglia per avere uno sconto sui 10 milioni di euro da versare per l'acquisto a titolo definitivo del difensore classe '91 German Pezzella. L'idea del club viola era di pagare una cifra leggermente inferiore ma in un'unica soluzione, trovando però la contrarietà degli andalusi.