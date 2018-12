German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei viola contro l'Empoli: "Una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cuore. Oggi abbiamo trovato la vittoria, è molto importante per noi. Vittoria della svolta? L'Europa è ancora alla portata, è un campionato difficile per tutti. Volevamo questa vittoria, con i tre punti si lavora in maniera più tranquilla. Oggi abbiamo iniziato male, non c'è bisogno di subire gol per iniziare a giocare. Il gol di Simone? È un giocatore importantissimo per noi, vediamo sempre come lavora durante la settimana e il fatto che torni su questa strada dà fiducia a lui e noi".