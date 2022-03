Come riportato da Footmercato, la Fiorentina monitora Alberth Elis del Bordeaux. L'ala onduregna, 26 anni, è in prestito ai francesi. Il cartellino è di proprietà del club portoghese del Boavista ma il Bordeaux potrà usufruire di un diritto di riscatto già fissato per acquistarlo in modo definitivo.