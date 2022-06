Dopo la partenza di Lucas Torrerira e tenendo conto che Gaetano Castrovilli non sarà disponibile almeno fino al 2023, la Fiorentina è alla finestra per rinfoltire il centrocampo di Vincenzo Italiano. L’argomento quest’oggi è affrontato anche da La Nazione che, proprio tenendo conto di questa carenza la nel mezzo, ha cercato di fare il punto della situazione.



Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentina la dirigenza viola avrebbe spostato tutta la sua attenzione sul centrocampista dell’Hellas Verona Adrien Tameze. Il camerunense piace molto a Italiano che infatti lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri: il classe ’93 con 38 presenze e 4 reti all’attivo è stata una delle sorprese di questa stagione.



SCAMBIO ALL’ORIZZONTE? La Fiorentina è attratta dal mediano e sarebbe pronta a tutto per convincere i veneti a trattare. L’ultima idea viola sarebbe quella di proporre uno scambio: la Fiorentina per arrivare a Tameze sarebbe disposta a sacrificare, inserendolo nell’affare, Riccardo Sottil. L’esterno viola, che nell’ultimo anno non ha certamente brillato, piace molto al Verona e chissà se alla fine non possa accettare la loro offerta.