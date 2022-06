Fiorentina e Verona sono al lavoro per contendersi lo stesso obiettivo di mercato.



Sia i viola che gli scaligeri sembrano aver messo nel mirino colui che nei piani dei rispettivi tecnici potrebbe far fare il salto di qualità ai propri reparti centrali. Si tratta del centrocampista tedesco Naidem Amiri, fresca vecchia conoscenza del nostro campionato.



Il 25enne d'origini afghane è reduce dal prestito semestrale al Genoa. Un'esperienza non certo fortunata, condizionata da qualche guaio fisico di troppo e culminata con la retrocessione del Grifone. Malgrado questo Amiri nella sua breve parentesi ligure ha lasciato intravedere alcuni lampi di quella classe che gli hanno permesso in passato anche di conquistarsi una manciata di chiamate nella Mannschaft.



Rientrato al Bayer Leverkusen, Amiri non pare intenzionato a proseguire la propria carriera in patria, anche perché il suo rapporto con le Aspirine sembra ormai giunto ai titoli di coda. A venirgli incontro potrebbe così esserci di nuovo quella Serie A appena salutata. Fiorentina e Verona, come detto, credono molto in lui e presto potrebbero scagliare l'attacco decisivo al suo cartellino.