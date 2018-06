Come scrive Repubblica, gli uomini mercato della Fiorentina si preparano ad annunciare l’arrivo di Marko, giocatore che non ha convinto né la Juventus e né lo Schalke 04, con il quale la società viola ha già un accordo verbale per un contratto quadriennale da 1,5 milioni a salire. La Juventus valuta il suo cartellino una ventina di milioni, e la Fiorentina è disposta a spenderli (tra un anno), quando entreranno in cassa i soldoni della cessione di Chiesa. O di Milenkovic, si vedrà. Per ora tutto gira intorno al prestito, ma sia il giocatore che la società di Diego puntano molto su questo annuncio, anche perché è un bel pezzo che a Firenze non arrivano talenti offensivi di livello internazionale.