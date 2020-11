Il cambio di allenatore riaccende le voci di mercato sull'attacco della Fiorentina. Per gennaio tornano d'attualità i nomi di Milik (Napoli) e Piatek. Quest'ultimo peraltro ha già lavorato al Genoa con Prandelli e gli ha inviato un messaggio di auguri da Berlino, dove gioca con l'Hertha, subito dopo la notizia del ritorno del tecnico sulla panchina viola.



Intanto, sempre secondo Tuttosport, la Fiorentina valuta il possibile ritorno di Pedro. Il centravanti brasiliano è in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre. Il club brasiliano ha un diritto di riscatto per 12 milioni di euro, il club viola vanta un diritto di riacquisto futuro del calciatore.