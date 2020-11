La Fiorentina, da ieri, ha aperto un nuovo capito della propria storia con il ritorno in panchina, dieci anni dopo, di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi, che conosce bene l’ambiente viola, è pronto a prendere in mano la squadra dopo il deludente avvio di stagione di Beppe Iachini, che non è mai riuscito fino in fondo a far esprimere i giocatori al massimo.La grande novità, probabilmente, sarà il cambio di modulo, che porterà un grande rivoluzione., per tornare ad un classico schieramento con quattro difensori, dove i sicuri del posto sono Biraghi e Pezzella, oltre a Milenkovic, con Caceres e Lirola che potrebbero giocarsi il posto di terzino a destra. Per quanto riguarda la mediana, il cambio radicale sarà il ruolo di Amrabat, che finalmente tornerà a fare la mezzala, lasciando a Pulgar la cabina di regia., quindi il giocatore designato a completare la mediana sembra Castrovilli.Durante la sua presentazione, inoltre, Prandelli ha specificato come non veda Kouame come centravanti, ma più come una seconda punta, un jolly capace di scombinare lo schieramento, magari anche a gara in corso. Per questo motivo, il ballottaggio per il ruolo di numero 9 si riduce a due giocatori, Vlahovic e Cutrone. Il primo è il classico giovane che con Prandelli potrebbe crescere molto, come fu per esempio con, anche se probabilmente il tecnico di Orzinuovi vorrebbe un attaccante più esperto.