Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina. Se non ci saranno imprevisti nel corso delle visite mediche di rito, in programma nelle prossime ore, il polacco entrerà a far parte della rosa di Vincenzo Italiano come alternativa di lusso al titolare Dusan Vlahovic. La trattativa, già esplorata nel 2020 e allora non conclusa proprio per far crescere l'attaccante serbo, è stata portata a termine sulla base di un prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino, che incasserebbe 15 milioni. Non è previsto nessun obbligo, neanche a determinate condizioni, quindi starà al pistolero ex Genoa e Milan guadagnarsi la conferma all'interno del progetto viola. Ecco di seguito le prime immagini da noi realizzate all'aeroporto di Peretola: