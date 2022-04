Quest’oggi, tramite un’intervista pubblicata su DAZN, l’attaccante dellaha raccontato alcuni aneddoti di questi primi, e probabilmente ultimi, mesi a Firenze. Questo un estratto delle parole del polacco:“Sono molto contento di essere qui. Siamo una grande squadra e stiamo giocando molto bene.Molto attivo, molto forte e ha grandi idee di calcio. Lui è un grande allenatore che vuole un calcio offensivo, con intensità e questo mi piace perché voglio essere un calciatore migliore.Siamo sulla buona strada, questa è un’incredibile occasione per Firenze. Dobbiamo giocare bene le prossime partite e poi vediamo”.Il polacco ha poi commentato il suo rapporto con, che gli prepara sempre il caffè prima di ogni gara, e la particolare “rivalità” con: “E’ vero. Prima della partita contro Napoli è successo e io ho fatto gol. Poi abbiamo deciso di ripeterlo nelle sfide successive. Io ed Arthur abbiamo il compito di aiutare la squadra, entrambi vogliamo giocare titolari e aiutare la Fiorentina ad andare in Europa. Questa credo sia la strada giusta”.Il polacco ha fatto anche un bilancio dei suoi mesi in viola: "Sono sicuramente un calciatore migliore perché ho più esperienza. Ho giocato ine Italia.".Infine l’attaccante ha spiegato la scelta di vivere in centro: “Quando esco con il mio cane, i tifosi mi fermano per fare foto e questo è un piacere per me perché rispetto tutti i sostenitori di questa squadra. Il centro è molto bello, mi piace”.