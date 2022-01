Sarà l'ex Milan Krzysztof Piatek, in cerca di rilancio dopo una parentesi tedesca non esaltante all'Hertha Berlino, l'attaccante di riserva della Fiorentina per la seconda parte di stagione, con la prospettiva di far parte del progetto viola anche in futuro. Ma solo se convincerà la società gigliata. Il polacco, 26 anni, dovrà guadagnarsi il riscatto sul quale è fissato solo un diritto per i viola, al costo di 15 milioni di euro. Nessun obbligo, neanche al raggiungimento delle ormai famose determinate condizioni. Le visite mediche dell'attaccante sono previste nel primo pomeriggio di oggi, dopo che ieri c'è stata un'accelerata improvvisa e dirompente che ha lasciato di sasso le concorrenti.



QUESTIONE DI TEMPO - La Fiorentina aveva già sondato il terreno per l'ex sorpresa del Genoa nell'estate del 2020, ma non aveva affondato il colpo perché convinta della potenziale crescita di uno fra Vlahovic, Cutrone e Kouamé. Scommessa vinta, un anno e mezzo dopo Pjona può tornare in Italia, attingere alla cura Italiano, farsi contagiare, magari, dalla vena di Vlahovic e cercare di rivitalizzare una carriera partita con le stimmate del fenomeno ma deviata da una strada che in riva all'Arno spera di ritrovare al più presto.