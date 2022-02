799 giorni dopo l'ultima volta con la maglia del Milan, Piatek è tornato al gol in Serie A: "E' stata una gara complicata come quella in Coppa Italia, ma siamo squadra e oggi l'ho visto - ha detto l'attaccante della Fiorentina - questo successo è per i tifosi. Il rigore sbagliato? Anche in Germania ne avevo tirato qualcuno, ci dovrò lavorare. Ma sono contento di aver aiutato la squadra con il gol. Amrabat ha giocato molto bene, stasera è stata importante per lui".