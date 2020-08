Come scrive il Corriere dello Sport, l'obiettivo principale per l'attacco sembra essere diventato Krzysztof Piatek. Sia per la sua abilità come uomo d'area che per le capacità di inserimento e di ripartenza. L'Hertha Berlino chiede però 24 milioni subito, mentre l'idea della Fiorentina è quella del prestito, magari biennale, con diritto di riscatto condizionato dal raggiungimento di determinati obiettivi.