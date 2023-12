Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, Niccolò Pierozzi è destinato a lasciare la Fiorentina nel corso della finestra invernale di calciomercato. Il ragazzo non è riuscito ad imporsi per alcuni problemi fisici e per l'exploit di Kayode da quella parte ed è pronto a fare le valigie per un'esperienza in prestito. Su si lui ci sono Verona e Salernitana (dove ritroverebbe Inzaghi che lo ha allenato alla Reggina). Occhi anche da parte di un club di Serie B: la Cremonese.