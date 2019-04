Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato della sfida di domani contro la Roma al sito ufficiale ViolaChannel: "La gara con la Roma si prepara con molto video e lavoro sul campo. La squadra sta bene anche se è uscita da una partita dispendiosa come quella di domenica scorsa, e tutti quelli che erano disponibili allora ci saranno anche domani, anche Chiesa sta dando segnali positivi ed è disponibile per essere convocato. Ogni partita fa storia a sé, conosciamo benissimo i nostri avversari, sono tecnici e fisici e li aspettiamo molto determinati. Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibile per vincere. Ranieri ha portato qualche differenza rispetto al suo predecessore, ma lo conosciamo. Io allenato da Ranieri? Ho un buonissimo ricordo di lui, è molto preparato ed abile a gestire rapporti individuali e di squadra. Avevo già 27-28 anni e proprio con lui mi sono sentito indirizzato nel voler far l'allenatore".