L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Italia7 dopo la sconfitta contro l'Inter: "Oggi ho ritrovato la squadra, abbiamo visto quante cose buone abbiamo fatto nonostante qualche errore sia stato commesso. L’Atalanta sarà un avversaria per il nostro cammino, ma abbiamo già la testa alla sfida di domenica. Dalla panchina mi sono reso conto del rigore? Onestamente no, ho visto la palla partire dal piede di Candreva e non un cambiamento di traiettoria. L’azione poi è proseguita con Pezzella ed Edimilson, i giocatori dell’Inter si sono lamentati. Abbiamo dimostrato ieri di avere personalità al cospetto di un avversario forte in un grande stadio. Da questa partita usciamo con tante consapevolezze".