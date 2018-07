Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla così a Radio Bruno Toscana: "Ho visto delle situazioni normali, alcune positive e altre meno, ma è normale in questo momento della stagione. Si vede che non eravamo brillantissimi, abbiamo perso delle energie dopo la sentenza del TAS. C'è da lavorare tantissimo, ma sono fiducioso. Nessun gol in 90 minuti (due vittorie ai rigori)? Dobbiamo lavorare da tutti i punti di vista, non solo in attacco. Vanno migliorati diversi meccanismi di gioco. Gerson? È molto indietro fisicamente, ha fatto fatica a giocare un tempo. Non si era praticamente mai allenato con la Roma, ma ha fatto vedere delle belle caratteristiche. Norgaard? Viene da un calcio diverso, ma si sta inserendo bene. Mi è sembrato un calciatore intelligente. Questo è un momento importante per la nostra preparazione. Tutte le partite di livello che faremo ci serviranno per capire dove dobbiamo crescere. Europa? Quello che è passato non conta più. Dobbiamo concentrarci su di noi e sulla squadra, su quello che possiamo fare meglio".