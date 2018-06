La finale scudetto di questa sera tra l'Inter e la Fiorentina Primavera verrà osservata da vicino anche da Stefano Pioli. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore viola ha infatti interrotto le vacanze per dirigersi alla volta di Reggio Emilia per dare il proprio sostegno alla squadra di mister Bigica e per assistere alla partitissima contro i nerazzurri di Stefano Vecchi.