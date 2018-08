L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni:

Marko Pjaca? "Ha avuto un leggero affaticamento ad inizio settimana, come Mirallas. Credo però che Marko sarà disponibile domani, per Kevin invece decideremo dopo l’allenamento di domani mattina".

Cosa mi incuriosisce? "Abbiamo tanta voglia di giocare, di mettere in campo tutto quello che abbiamo studiato nel ritiro. Ci eravamo trovati per giocare il 26 luglio, giochiamo il 26 agosto e vogliamo dare subito il meglio".

Quanto può influire aver giocato due partite ufficiali? "Il Chievo ha iniziato prima di noi, che domani debuttiamo. Loro saranno magari più pronti, ma dobbiamo avere dalla nostra l’entusiasmo e la voglia di fare la partita. Sarà subito un inizio bello".

Centrocampo? "Il nostro è un reparto che abbina tante qualità, dal dinamismo alla geometria. Mi piace avere giocatori duttili, che possono giostrare in tutte le posizioni e mettere in campo le mie idee di gioco. Norgaard sta abbastanza bene, è arrivato presto e da un campionato diverso dal nostro, domani deciderò".

Una parola che deve marcare la Fiorentina? "Spumeggiante, sarà questo il termine della nostra squadra. Dobbiamo mettere in campo un grande gioco e mostrare a tutti le nostre qualità.

Come si prepara a questo secondo anno viola? "Sono motivatissimo e concentrato. Ho creduto molto nella Fiorentina e voglio fare molto bene".

Ripartiamo da Davide? Davide è con noi, sempre e comunque, tutti i giorni al centro sportivo. Ringrazio tutti i ragazzi che anno scorso sono stati con noi anno scorso, e stiamo cercando di trasmettere le qualità e gli insegnamenti di Davide ai nuovi ragazzi.

Eysseric è in vendita? Per me non è mai stato sul mercato. Lo ritengo un giocatore di qualità che deve trovare la giocata, deve diventare un giocatore importante. Lo vedo più continuo e con un ritmo migliore.

Traguardo stagionale? I pronostici sulla carta, solitamente verranno smentiti sul campo. Solo il campo ci dirà dove possiamo arrivare. Nel nostro progetto vogliamo arrivare a tornare ai livelli della grande Fiorentina. Ora dobbiamo guardare solo di partita in partita. con l’entusiasmo di poterle vincere tutte.

Messaggio di Andrea Della Valle durante la visita? "Mercoledì ho parlato anche con Diego, li ho sempre sentiti durante tutta l’estate. Per noi vedere la proprietà vicina è sempre importante. Ci ha fatto un grande in bocca al lupo".

Spazio per i giovani 'più acerbi'? Dipende da loro se troveranno il posto in prima squadra. Io metto sempre in campo la formazione per vincere la partita, sta ai giocatori più giovani farmi capire che devo puntare su di loro. Tutti devono darsi da fare, sapendo che c’è un compagno pronto a prendergli il posto".

Tanti abbonati? Io ringrazio i nostri abbonati, e voglio dare il massimo per ripagare la loro fiducia".