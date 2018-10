Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine della gara pareggiata per 1-1 contro il Torino: "Stasera non abbiamo purtroppo messo tutta la nostra qualità tecnica. Serviva più precisione per annullare la loro pressione, anche se è giusto sottolineare il carattere la voglia dimostrata dai miei ragazzi. Possiamo giocare meglio, ma serate del genere possono capire. Simeone fuori inizialmente? Abbiamo puntato su movimenti diversi, però non siamo riusciti ad esprimere certe qualità anche perché i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà. Ma nel secondo tempo è anche vero che le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Con questo spirito si possono comunque fare delle belle cose".