L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in amichevole contro il Venezia: "Un giudizio complessivo sul ritiro? Mi è piaciuto tutto, per la volontà e il lavoro. E anche per la continuità dello stesso. Abbiamo fatto un lavoro di qualità e di attenzione. Verranno fuori queste caratteristiche. Comunicati dei tifosi contro la proprietà? Speravo che certi problemi fossero superati, specialmente dopo quello che è successo. Avevamo gettato un seme. Posso solo dire che ho imparato, da giocatore e da allenatore, che amo la Fiorentina e i miei calciatori. Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ne sono orgoglioso. I miei giocatori conoscono la maglia che indossano. Decisione del TAS ingiusta? Non voglio giudicare. Posso contestarne la tempistica. Per fortuna avevamo un piano B organizzato. Mercato? Mancano innesti come le cessioni. C'è tempo, qualcosa deve arrivare per come ho in mente di far giocare la squadra. Più ne parliamo, peggio è".