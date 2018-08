Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il 6-1 al Chievo Verona: "Sono contento, ma non è stato soltanto il risultato. Abbiamo ottenuto un risultato eclatante, ma il Chievo ci ha messo comunque in difficoltà. Siamo stati in grado di soffrire durante i momenti difficili".



SU GERSON ED EDIMILSON - "Sì il reparto di centrocampo è quello a cui abbiamo apportato più modifiche. Oggi c'erano in campo otto-undicesimi dello scorso anno, dunque ero abbastanza convinto. Edimilson gioca da noi da due settimane. Abbiamo molte qualità, si tratta solo di lavorare e crescere. Dobbiamo rimanere compatti ed equilibrati. Dobbiamo pensare a lavorare e dobbiamo pensare alla prossima partita. La squadra ha potenzialità, abbiamo mantenuto i valori dello scorso anno che ci hanno permesso di iniziare al meglio".



SUL TRIDENTE - "Calcio divertente? È quello che vogliamo fare. Abbiamo le qualità per poter giocare un bel calcio. Siamo giovani, arriveranno anche i momenti difficili. Ma siamo una squadra che ha potenziale".