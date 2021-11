L'edizione fiorentina de La Repubblica accende i riflettori sull'amarezza degli ultrà viola: non solo, si legge, i biglietti disponibili per il settore ospiti dell'Allianz Stadium sono 762 su 2000 (ben al di sotto del 75%), ma per acquistarli sul sito della Juventus è necessario registrarsi e iscriversi alla newsletter del club bianconero. Cosa che un tifoso della Fiorentina, s'intende, non fa esattamente volentieri.



O TUTTI O NESSUNO - La Curva Fiesole e i suoi gruppi organizzati aveva già fatto sapere, prima dell'estensione delle riaperture, che non sarebbe stata presente se non con tutti gli effettivi allo stadio, secondo la logica del "o tutti o nessuno", che adesso si viene a riproporre. La Fiorentina è al lavoro per cercare di risolvere il problema, ma anche la vecchia tessera del tifoso sembra non essere riconosciuta. C'è chi ha pensato che tutto questo sia stato fatto apposta per arginare l'entusiasmo viola in occasione della trasferta in casa dei bianconeri, in crisi e in ritardo di tre punti rispetto agli avversari.