La Fiorentina ha da poco nominato il nuovo tecnico, Gennaro Gattuso con il quale intende costruire un futuro roseo insieme. Come riporta il Corriere Fiorentino, uno dei nodi principali nella trattativa è stato il mercato con il tecnico che ha già chiarito alla società che ci sarà bisogno di interventi per migliorare l'attuale rosa soprattutto sugli esterni di attacco. Il primo nome sulla lista è quello di Matteo Politano, mancino che ama partire da destra. Le ali nel gioco di Gattuso devono essere a piedi invertiti ed ecco perché va tenuto d'occhio Riccardo Orsolini che è pronto per tentare una nuova esperienza.