L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su uno dei possibili tre assi che la Fiorentina ha intavolato in questi giorni con il Verona, ovvero quello legato al portiere e al nome di Lorenzo Montipò. Come riporta il quotidiano, oltre ai profili di Ngonge e Hien (per i quali però i viola sembrano indietro rispetto al resto della concorrenza), c'è anche quello dell'estremo difensore classe 1996. Le alternative sono Audero e Falcone della Sampdoria, ma anche Caprile del Bari, senza dimenticare Cragno del Monza.