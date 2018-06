Gaetano Castrovilli, reduce da una stagione molto positiva in Serie B con la Cremonese è pronto per fare il salto in Serie A ma, secondo quanto raccolto da Fiorentina.it, non lo farà nella Fiorentina. Infatti il giocatore non è in rampa di lancio con i viola e non è bastata la vetrina della Serie B per convincere i vertici della società viola a inserirlo quantomeno in rosa.

Dunque Castrovilli, centrocampista classe ’97, si prepara a salutare Firenze per approdare alla SPAL, allenata dal fiorentino Leonardo Semplici. Ancora da definire la formula ma non è da escludere una cessione a titolo definitivo da parte della Fiorentina.