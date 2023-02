Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla così ai canali ufficiali del club dopo la partita persa in casa della Juventus: “Ci gira tutto storto, ma dobbiamo stare sul pezzo. Giovedì c’è un impegno importantissimo e dobbiamo tirarci su in classifica, che è brutta. Non ce la meritiamo. Però ci siamo, dobbiamo chiuderci in una bolla. Siamo venuti a fare la gara, la Juve gioca così, in ripartenza con dei fuoriclasse. Però dobbiamo fare risultati, c’è poco da fare. Dopo la gara con la Lazio e quella col Torino in Coppa pensavamo di risalire. La demoralizzazione è grande da parte di tutti, dobbiamo stare tutti vicini”.



Sul gol annullato a Castrovilli che dice?

“Aveva fatto un gran gol. Ci è mancato tanto, adesso fortunatamente è recuperato. Sottil sta rientrando, da giovedì li abbiamo tutti dentro ed è una buona notizia buona. Sarà dura stanotte, ci dispiace tantissimo. Questo è ciò che posso dire”