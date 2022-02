Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato in zona mista la vittoria contro lo Spezia per 2-1 e la prestazione di Amrabat: "È stata una serata bellissima in un'atmosfera surreale con uno stadio intero contro il mister. Ad un certo punto ce la siamo complicata da soli ma per fortuna abbiamo vinto. Abbiamo dato seguito con la vittoria contro l'Atalanta. In più, sono molto felice per Amrabat. Quell'errore poteva costargli caro, ma il gol è una liberazione e se lo merita. Aveva tantissime squadre che lo volevano ma è voluto restare. È caparbio ed ha voluto dimostrare di essere un calciatore da Fiorentina".