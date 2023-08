Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, intervenuto ieri sera ai canali ufficiali del club, parla della prestazione offerta da uno dei nuovi acquisti viola, il brasiliano Arthur, centrocampista in prestito dalla Juventus: "Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia, è diventato quasi pazzo, aveva grandissima voglia di giocare".