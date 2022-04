Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita contro il Venezia. Il dirigente gigliato ha risposto pure ad alcune domande di mercato: “Abbiamo cercato di riportare identità in questa città e in questi tifosi che vivono per questi colori. Abbiamo messo la chiesa al centro del villaggio e quella chiesa è Vincenzo Italiano. È stato bravo e fortunato a sfruttare le case valide che aveva, perché abbiamo giocatori forti. Stiamo facendo un lavoro importante. Vincenzo è contento, serio e vogliamo tenerlo per tanto tempo: ha un contratto per il prossimo anno con opzione per rinnovarlo. Speriamo che il percorso sia lungo e che porti soddisfazione".



Sull’attacco: "Anche questa settimana hanno detto che abbiamo già preso Belotti. È fortissimo ma abbiamo già due punte forti: Cabral e Piatek. Sul polacco abbiamo un diritto di riscatto a giugno. Andrea è forte ma immaginando i suoi parametri economici, non può entrarci la Fiorentina".