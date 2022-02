Dopo la serata complicata per Vincenzo Italiano fischiato dai tifosi dello Spezia al suo ritorno da ex, il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto per difendere il tecnico: "Ho sentito il dovere di parlare di Italiano, è stata una serata surreale per lui. Ci sta che il pubblico sfotte un ex, ma la sua è stata una situazione sbagliata fin dall'inizio, sia da parte nostra che da parte sua - ha detto Pradè in tv - Quando io ho sentito il suo agente lui già non voleva continuare più con loro, così noi abbiamo iniziato la nostra trattativa. Vincenzo ha davvero lo Spezia nel cuore, ha sofferto per tutto quello che ha letto in questa settimana ed era doveroso spendere qualche parola per lui".