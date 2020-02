Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha presento Alfred Duncan:



“Duncan è stato l’ultimo ad essere presentato non a caso, non vogliamo far passare il messaggio che noi stiamo pensando solo alla prossima stagione. Lui è l’ultimo presentato, ma è il presente, perché ci serve in campo per fare punti. Ha caratteristiche uniche, lo conosciamo bene".



AMBIENTE- “Vogliamo che questa società, che è quotata in borsa e pronta a grandi investimenti, rimanga una vera e propria famiglia. Il mister in questo è molto bravo, così come il presidente, che ieri ci ha voluto tutti a cena”.



CHIESA- “Il cambiamento di Federico è stato molto importante, dovuto anche agli incontri con il presidente e Beppe Iachini. Anche lui ha visto quello che abbiamo nella testa e dove vogliamo arrivare. Il rapporto è completamente cambiato, adesso c’è grande condivisione e complicità, ci vedremo presto appena c’è un attimo di serenità da parte dei risultati. Gli investimenti della proprietà fanno la differenza, e questo lo vedono i calciatori.”