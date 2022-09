Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Barak:



"Comincio dalla seconda. Non c'è stato niente di caldo, sono classiche situazioni di mercato: si parla e se si possono fare determinate cose si fanno, sennò no. L'ultimo giorno, liberando il posto di Nastasic, abbiamo preso la decisione di tenere un centrocampista in più, Zurkowski. Non abbiamo rimpianti. Il mercato è partito forte perché dovevamo fare quattro sostituzioni, poi abbiamo preso Barak che ha caratteristiche diverse. Avevamo intenzione di continuare, quindi. Gli altri acquisti sono due giocatori che non dovevano rimanere e sui quali abbiamo puntato, Kouame e Zurkowski. Abbiamo delle liste da dover rispettare, la grande fortuna nostra è avere tanti formati nel club. Fatto partire Nastasic, l'idea era tenere Ranieri: Igor lo scorso anno ha giocato quasi sempre, con Milenkovic e Quarta possiamo far crescere anche un altro ragazzo su cui crediamo quale Krastev e volendo ci possiamo provare pure Mandragora. Abbiamo reparti completi e un più uno sia a centrocampo che in attacco. C'è pure Bianco su cui puntiamo e dei nazionali che devono andare al Mondiale. Bajrami non lo abbiamo mai cercato concretamente. Di fare le smentite ci interessa poco...".