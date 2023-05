Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola per commentare la sconfitta per 1-0 contro il Napoli: "Ho visto una grande carica agonistica da parte del Napoli e di tutto l’ambiente. Giovedì abbiamo una partita fondamentale, il mister ha preservato qualcuno ed è giusto così".



Che cosa si augura per il Basilea?

"Spero in un Franchi pieno, ma non ho dubbi sul nostro tifo. Oggi volevamo regalare ai tifosi una bella soddisfazione visti tutti i problemi logistici per la trasferta impegnativa qui a Napoli. Siamo fiduciosi. La Fiorentina c’è".



Che cosa si sente di dire sulla prestazione odierna?

"Nonostante l’impegno decisivo di giovedì, anche oggi, in campo, abbiamo dato tutto. Questo è lo spirito che deve avere la nostra Fiorentina".