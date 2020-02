Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della presentazione di Kouamé:



“Comprare un giocatore infortunato a gennaio potrebbe essere un rischio, ma noi abbiamo visto che è stato operato benissimo e tornerà in forma molto presto. Pensiamo che possa essere in campo ad aprile. Questo è un grande investimento per il futuro, perché lui è molto forte, può giocare sia da prima che da seconda punta, è forte di testa ed è molto giovane. Non vogliamo parlare solo di futuro, vista anche la nostra classifica, ma questa società vuole diventare molto grande, e questo passa anche da colpi così.”