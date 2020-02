Prima della sfida con la Juventus, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato a Dazn: "Abbiamo preso calciatori che possono utili al presente e altri come Kouamé e Amrabat per il futuro. Costruire mattone su mattone per diventare una squadra competitiva. Quello che ha fatto Commisso è incredibile versando 80 milioni, speriamo di ripagarlo con risultati e crescita della squadra. Rinnovi? Dobbiamo lavorare su tante cose, è un discorso da vedere. Abbiamo però portato avanti, facendo già quasi tutto. L'altro contratto per cui sedersi, che è ancora lungo ma va toccato, è quello di Vlahovic".