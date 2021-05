Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, parla dei futuri progetti viola a Dazn, prima della sfida contro il Cagliari: "Abbiamo iniziato con il presidente Commisso a pianificare, ma la cosa principale è finire il campionato. Vale per tutti i calciatori e per quanto riguarda la scelta dell’allenatore. Siamo vicini a Beppe Iachini in questo momento, gli va dato grande merito. Finché non è finito il campionato bisogna pensare solo a questo".