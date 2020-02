Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l'Atalanta:



"Abbiamo perso contro una squadra forte, ci sta la sconfitta in questo momento. L’Atalanta è quarta, parla la classifica. Vogliamo migliorarci anno dopo anno. La squadra deve avere più consapevolezza e leadership, chiediamo questo. Da domenica avremo a disposizione anche Duncan. Siamo in costruzione, bisogna far punti, non dobbiamo ricadere dove eravamo prima. Io parlo di crescita a livello di gioco e di intrapendenza. Igor? Speravamo facesse bene, lo aspettiamo nel percorso. Cutrone? Ha giocato con un problema alla caviglia. Chiesa? Ha segnato un gran gol, ha stretto i dati, ieri ha avuto una distorsione ala caviglia, siamo stati con l’ansia tutta la notte e la mattina. Ribery? Una parte della crescita della squadra passava anche da Ribery, non averlo per 4 mesi è stato devastante. Da lunedì sarà in gruppo, potrà lavorare a pieno regime, il medico ci ha detto 8-10 giorni per il ritorno completo in campo".